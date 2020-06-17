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بورصة دبى تتحول للارتفاع هامشياً بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:28 م
بورصة دبى تتحول للارتفاع هامشياً بختام تعاملات جلسة الأربعاء بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% رابحاً 0.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 247.8 مليون سهم محققة ما قيمته 203.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3797 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.
 
وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.63%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.53%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.69%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 43.7 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة إعمار للتطوير، عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم محمد علي راشد العبار، جمال ماجد خلفان بن ثنيه، أحمد جمال حسن جاوه، عائشة بنت بطي بن حميد بن بشر، عبد الله محمد عبد الله محمد العور، عدنان عبد الفتاح كاظم عبد الفتاح، خالد موسى مبارك الحليان، عبد الله محمد رحمه الشامسي، جوهان هنري براند، أمينة عبد الرحمن محمد طاهر محمدولي، جواهر أحمد عباس علي البلوشي، محمد علي رضا الهاشمي، روضة علي محمد أحمد الساكت، علي محمد عبد الله علي الجاسم، مشعل حمد علي محمد كانو.
 
كما أعلنت شركة إعمار مولز، عن قائمة أسماء المرشحين مجلس الإدارة، وهم محمد هادي أحمد عبد الله الحسيني، أحمد ثاني راشد المطروشي، محمد علي راشد العبار، عبد الرحمن حارب راشد حارب الحارب، عبد الله سعيد بن ماجد باليوحه، هلال سعيد سالم سعيد المري، علي إبراهيم محمد إسماعيل، عبد الله حمد رحمه الشامسي، جوهان هنري براند، أمينة عبد الرحمن محمد طاهر محمدولي، جواهر أحمد عباس علي البلوشي، محمد علي رضا الهاشمي، خوله راشد أحمد الحميدي المهيري، منى عيد حسن محمد، روضة علي محمد أحمد الساكت، علي محمد عبد الله الجاسم، عبد الواحد عبد الرحيم شريف سلطان العلماء.
 

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