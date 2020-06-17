وأضاف جيان، أن الصين والهند اتفقتا على حل المشكلات من خلال الحوار والمحادثات وبذل الجهود لتخفيف الوضع، مشيرا إلى أن الجانبين على اتصال وثيق من أجل حل المشكلات عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات العسكرية.

وتابع جيان بالقول، إن الصين والهند، بوصفهما أكبر بلدين ناميين واقتصادين ناشئين في العالم، لديهما مصالح مشتركة أكثر بكثير من الاختلافات، وأنه يتعين على الجانبين الالتزام بالتوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، وضمان أن تسير العلاقات الصينية الهندية في الاتجاه الصحيح بما يتفق مع مصالح وتوقعات الدولتين.