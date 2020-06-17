اليوم السابع
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بعد شهور من العزل.. زيارة لـ"بار" فى فلوريدا تتسبب فى إصابة 13 شخصا بكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:31 م
بعد شهور من العزل.. زيارة لـ"بار" فى فلوريدا تتسبب فى إصابة 13 شخصا بكورونا اريكا كريسب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن عاملة صحة فى فلوريدا أصيبت بفيروس كورونا مع 12 من أصدقائها بعد أن اجتمعت المجموعة وخرجت إلى حانة قبل عشرة أيام لأول مرة منذ شهور فى العزل الصحى.

وكشفت إريكا كريسب، 40 عامًا ، أنها كانت تعانى من بعض الأعراض الكلاسيكية للمرض بما فى ذلك ضيق التنفس قبل أن تأتى نتائج اختبارها للفيروس إيجابية.

وتمكنت كريسب من تحديد مكان ومتى أصيبت بالفيروس بعد خروجها لتناول مشروب إلى حانة "لينش" الأيرلندية فى شاطئ جاكسونفيل بفلوريدا مع أكثر من 12 من أصدقائها فى 6 يونيو، حيث كانت مريضة لأكثر من أسبوع الآن بعد أن مرضت بعد ثلاثة أيام فقط من ذهابها.

كما تبين أن عددًا من العملاء الآخرين لديهم نتائج إيجابية للفيروس، ما جعل المدير العام يغلق المكان خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء تنظيف وتعقيم وتطهير للمباني، وتم فحص 49 موظفا للكشف عن الفيروس، سبعة منهم جاءت نتيجتهم إيجابية.

أوضحت كريسب لـ News4Jax كيف تمسكت بشدة بقواعد التباعد الاجتماعى وبقيت فى منزلها لأشهر "تفعل كل شيء بالطريقة الصحيحة ''.

وقالت : "أعتقد أننا كنا مهملين وذهبنا إلى مكان عام عندما لم يكن يجب علينا ذلك. ولم نكن نرتدى كمامات. الولاية فتحت أبوابها وقالت أن الجميع بخير ، لذلك استفدنا من ذلك، ولكن يبدو أننا كنا مخطئين ''، وأضافت "يجب أن نرتدى كمامات. يجب أن نكون بعيدون اجتماعيًا ". "كان من السابق لأوانه فتح كل شيء ".

 

 


كورونا

فلوريدا

فتح الولايات

اريكا كريسب

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