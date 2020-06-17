أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان)، فلاديمير جباروف، عزم بلاده على مواصلة دعم سوريا رغم تهديدها بالتعرض لعقوبات بموجب التشريع الأمريكى الجديد (قانون قيصر).
وقال جباروف، في تصريح لوكالة أنباء "إنترفاكس" اليوم الأربعاء، "سنواصل بلا شك دعمنا لسوريا، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس".
وأضاف "أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع ترويع روسيا بالعقوبات، التي ينص عليها القانون الجديد".
برلمانى روسى: سنواصل دعم سوريا عسكريًا وإنسانيًا رغم "قانون قيصر"الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:51 م
البرلمان الروسى - أرشيفية
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أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان)، فلاديمير جباروف، عزم بلاده على مواصلة دعم سوريا رغم تهديدها بالتعرض لعقوبات بموجب التشريع الأمريكى الجديد (قانون قيصر).
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