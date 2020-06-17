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بدء توافد دفعات أكبر صفقة قطارات مكيفة لمترو الأنفاق.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:00 م
بدء توافد دفعات أكبر صفقة قطارات مكيفة لمترو الأنفاق.. اعرف التفاصيل قطارات مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن أكبر صفقة قطارات مكيفة جديدة متعاقد عليها للخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة هونداى روتم الكورية بعد وصول القطار الأول النموذج منها.

1ـ القطارات الجديدة مكيفة بالكامل.

2ـ القطارات بدأ توافد وصولها الشهر الجارى حيث سيتتابع توريدها على دفعات شهرية.

3ـ الدفعة الثانية ستصل الشهر المقبل.

4ـ سيكتمل توريد القطارات الجديدة نهاية 2024.

5ـ تكلفة الصفقة تصل إلى 6 مليار جنيه.

6ـ يتم تمويل تكلفتها عبر قرض ميسر يمثل حوالى 70% من التكلفة يقدمه بنك اكزيم الكورى بقيمة 243 مليون يورو.

7ـ يتم توفير تمويل 30% من تكلفة الصفقة من الموازنة العامة للدولة.

8ـ تستعد الهيئة القومية للأنفاق لبدء اختبارات وتجارب القطار النموذج من خلال تشغيله ليلا بدون ركاب استعدادا لاستقبال باقى الدفعات القادمة من كوريا.

9ـ الهيئة القومية للأنفاق تسعى لوصول 4 قطارات من هذه الصفقة مع افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام.

10ـ القطارات الجديدة هذه ضمن 64 قطارا جديدا تخطط الهيئة القومية للأنفاق لشراء لصالح الخط الثالث للمترو.

 


مترو الانفاق

الخط الثالث للمترو

المترو الجديد

كوريا

اخبار مصر

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