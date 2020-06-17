اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالزغاريد وعلامة النصر.. حكاية أكبر معمرة تودع مستشفى السعديين للعزل بالشرقية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:04 م
بالزغاريد وعلامة النصر.. حكاية أكبر معمرة تودع مستشفى السعديين للعزل بالشرقية الحاجة فتحية
الشرقية-إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"هى بركة البيت واللى لمه العيلة حوالين بعض، الفرحة مش سايعانا بعودتها للمنزل"، هذا هو أول تعليق من أحمد جاد بالمعاش نجل الحاجة فتحية 96 عام أكبر معمرة تتعافى من فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالشرقية.

وقال لـ"اليوم السابع"، انى اعتبر خروجها من العزل الطبى، بمثابة عمر جديد كتب لها، عشنا لحظات قلق خلال فترة خضوعهم للعزل، مشيرا إلى انها أصيبت بأعراض المرض فى أواخر شهر رمضان، وعرضت على الأطباء والذين شخصوا الحالة بأنها نزلة شعبية، ولكنها بدأت حالتها تتدهور ولا يوجد استجابة لأى علاج، وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر أظهرت إصابتها حاولنا نقلها لأحد المستشفيات الخاصة لكنها رفضت قبول الحالة، ونقلت للحميات بالزقازيق، ولكن ظلت حالتها غير مستقرة، ثم نقلها إلى مستشفى السعديين هى وشقيقتى الكبرى، التى أصيبت بالفيروس نتيجة مخالطتها لها، حيث أنها هى من تراعى شئونها، وظل الإثنين سويا حتى تماثلا للشفاء.

و أكدت الحاجة فتحية عبدالله من مركز منيا القمح، انها تحمد الله على نجاتها من هذا الفيروس، وانها تقضى فترة العزل بالمنزل، كعادتها فى الصلاة والتسبيح لها، لافتا أن فترة مرضها كانت كلمتها الوحيدة هو نطق الشهادة وذكر الله بالحمد لله.

فودعت مستشفى السعديين المركزى، وسط الزغاريد كأنها زفة عرس ورفع علامة نصر، الحاجة فتحية أكبر معمرة تصاب بفيروس الكورونا بمستشفيات العزل على مستوى المحافظة، وتقدم الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى، ممر شرفى اصطفت فيه التمريض، يطلقون الزغاريد، بداية من غرفتها حتى باب الخروج من المستشفى بمشهد أشبه باحتفالات الزفاف ابتهاجا بخروج الحالة بعد تعافيه من فيروس الكورونا، واصطحب الدكتور بحلاق المريضة المتعافية كالعروسين، وخلفه التمريض يطلقون الزغاريد حتى اطمئن عليها وركوبها سيارة المخصصة لنقلها قريتها.

وقال أحمد بحلاق، أن هذا الإنجاز الطبى يحسب لفريق العمل فى المستشفى الذى أولى كل الرعاية الطبية للمريض والمرضى عموما، ولمستشفيات العزل بالشرقية،، أننا نولى الاهتمام بكل الحالات المرضية من مصابى مرضى الكورونا داخل العزل، فالاطقم الطبية فى عمل متواصل لتقديم الرعاية للمرضى، فقد حققنا نسب شفاء عاليه أبرزها حالة الحاجة فتحية 96 عام وهى أكبر مصابة على مستوى مستشفيات العزل بالمحافظة المحافظات عموما.

أوضح مدير المستشفى لـ"اليوم السابع"، أن المريضة دخلت المستشفى قبل ما يقرب من 10 ايام، وحالتها إيجابية بالفيروس، تم خضوعهم للعلاج وقفا لبروتوكول وزارة الصحة والمطبق على كل المرضى فى المستشفيات، وحالة المريضة بدأت تسجيب للعلاج وتتحسن يوم بعد يوم، حتى وخروجها اليوم.

 

 

IMG-20200616-WA0019
 

 

IMG-20200616-WA0024
 

 

IMG-20200616-WA0025
 

 

IMG-20200616-WA0026
 

 


الشرقية

اخبار الكورونا

أجراءات الإحترازية

مستشفيات العزل بالشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة