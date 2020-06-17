اليوم السابع
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بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل حرية الضمير

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:34 م
بابا الفاتيكان يوجه نداء من أجل حرية الضمير بابا الفاتيكان
كتبت فاطمة شوقى

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قالت إذاعة الفاتيكان، فى ختام لقاء الأربعاء العام مع المؤمنين، إن بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس، حيا الجميع بلغات عديدة، ثم وجه نداء قال فيه: "يُحتفل اليوم بـ"يوم الضمير"، الذي ألهمته شهادة الدبلوماسي البرتغالي أريجتيديس جي سوزا مينجيز".

وأوضح البابا فرانسيس  أن الدبلوماسى البرتغالى "قرر قبل ثمانين سنة خلت، اتباع صوت الضمير وأنقذ حياة آلاف اليهود ومضطهدين غيرهم.

وخلص الى القول: فـ"لتُحترم حرية الضمير دائمًا وفي كلِّ مكان، وليتمكن كل مسيحي من تقديم مثال صادق من خلال ضمير مستقيم ومستنير بكلمة الله".

وكان بابا الفاتيكان احتفل يوم الاثنين الماضى ،بمناسبة اليوم العالمى للتوعية بإساءة معاملة المسنين " WEAAD2020"، وكتب فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "وباء فيروس كورونا قد أظهر أن مجتمعاتنا ليست منظّمة بشكل كافٍ لكى تفسح المجال للمسنّين بالاحترام الواجب لكرامتهم وهشاشتهم.. وحيث لا توجد عناية بالمسنين لا يوجد مستقبل للشباب.. WEAAD2020".

ويأتى هذا فيما يحيى العالم، اليوم العالمى للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، ويركز موضوع الاحتفال هذا العام 2020 تحت شعار "حماية كبار السن خلال كوفيد -19 وما بعده"، حيث أنه على الرغم من أن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بـكوفيد 19، فإن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الوفاة والأمراض الشديدة بعد الإصابة، حيث يموت أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً بمعدل خمسة أضعاف المعدل المتوسط.

ويعانى ما يقدر بنحو 66% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً أو أكثر من حالة كامنة واحدة على الأقل، مما يضعهم فى خطر متزايد للتأثير الشديد من كوفيد -19، كما قد يواجه كبار السن أيضاً التمييز على أساس السن فى قرارات الرعاية الطبية والفرز والعلاجات المنقذة للحياة، وإن عدم المساواة العالمية تعنى أنه بالفعل قبل كوفيد-19، لم يكن ما يصل إلى نصف كبار السن فى بعض البلدان النامية لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، وقد يؤدى الوباء أيضاً إلى تقليص الخدمات الحرجة غير المرتبطة بكوفيد-19، مما يزيد من المخاطر التى تهدد حياة كبار السن.

 


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