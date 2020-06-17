اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:35 م
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انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلبيس لمدة 6 ساعات اليوم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:33 م
انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلبيس لمدة 6 ساعات اليوم انقطاع المياه - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه عن مركز ومدينة بلبيس نظراً  للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للطلمبات ومحبس عدم الرجوع بمحطة مياه بلبيس المرشحة .

 

وتابعت المحافظة، لهذا سيتم إيقاف عمل  المحطة بدءاً من تمام الساعة التاسعة مساء من اليوم الأربعاء الموافق 17 - 6 - 2020 وحتى الساعة الثالثة صباح يوم الخميس 18 - 6 – 2020.

 

مما يترتب عليه ضعف المياه عن مركز ومدينة بلبيس، مع العلم انه سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية.

 

وتهيب محافظه الشرقيه  بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح.


قطع المياه

الشرقية

بلبيس

شركة المياه

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