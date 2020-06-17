اليوم السابع
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اليوم .. افتتاح 13 مشروع إنشاءات وخدمات جديدة بجامعة العريش

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:31 ص
اليوم .. افتتاح 13 مشروع إنشاءات وخدمات جديدة بجامعة العريش الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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تشهد جامعة العريش بشمال سيناء اليوم الأربعاء افتتاح 13 مشروع إنشاءات وخدمات جديدة .

وقال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، إن الافتتاحات تنطلق صباح اليوم من حرم الجامعة للمنشآت والأبنية الخاصة بمقرات الكليات الجديدة بعد انتهاء البناء والتجهيز لها وهى، المبنى الإدارى الجديد للجامعة، ومجمع المدرجات الطلابية .

كما سيتم افتتاح مبنى كلية الآداب، ومبنى كلية التجارة، ومبنى كلية الطب البشرى.

وافتتاح مبنى الإدارة الطبية، ومحطة تحلية المياه، ومبنى استراحات أعضاء هيئة التدريس ودار الضيافة، ومركز بحوث الأسماك .

كما سيتم افتتاح موسم حصاد الأسماك الاول من انتاج مزرعة جامعة العريش السمكية ،وعنابر إنتاج السمان والدواجن والأرانب .

وأشار رئيس جامعة العريش، إلى أن المشروعات الجديدة انطلق العمل فيها بعد صدور قرار إنشاء الجامعة، لتواكب كل مراحل التطور الذى تشهده .

أضاف أن هذه الانشاءات تضع مستقبل علمى واعد للجامعة من حيث التوسع فى إنشاء الكليات والمدرجات والإمكانيات الإدارية .

وقال إن المشروعات الخدمية تمثل إضافة قوية لدور الجامعة فى خدمة المجتمع بمشروعات إنتاج غذائى تؤمن جانب من احتياجات أهالى شمال سيناء من البروتين واللحوم وبسعر تنافسى للسوق .

وأشار إلى أنه فى سياق مواز كانت الجامعة تلقت موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إنشاء ملاعب خماسية وصالة للألعاب الرياضية لطلاب جامعة العريش داخل الحرم الجامعى لممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعة .

 


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