اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأسد وعائلته و 39 كياناً مرتبطاً بالنظام السورى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:28 م
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأسد وعائلته و 39 كياناً مرتبطاً بالنظام السورى بومبيو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته، وذلك بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين" الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن  وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال في بيان اليوم: إن العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام دمشق، تشكل جزءا من حملة مستمرة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات "أكثر من ذلك بكثير" على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وشدد وزير الخارجية على أن العقوبات لن تتوقف إلا حينما يوقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.

 


بومبيو

وزير الخارجيه الامريكى

نظام الاسد

قانون قيصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة