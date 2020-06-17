النيابة تطلب التحريات حول مصرع شاب سقط من الطابق الخامس فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة عين شمس، سرعة تحريات المباحث الجنائية حول واقعة مصرع شاب من الطابق الخامس، للتأكد من عدم وجود شبة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط شاب من أعلى عقار بشارع أحمد السيد بمنطقة عين شمس الغربية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شاب من الطابق الخامس وإصابته بإصابات خطيرة وتم نقلة للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى واقعة أخرى أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة شاب لقى مصرعه، بعدما أطلق عليه مجهولون النيران داخل منزله فى الوراق، بسبب خلافات مالية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.