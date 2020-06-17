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النيابة تطلب التحريات حول سقوط شاب من الطابق الخامس فى عين شمس

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:59 ص
النيابة تطلب التحريات حول سقوط شاب من الطابق الخامس فى عين شمس جثة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 طلبت نيابة عين شمس، تحريات المباحث حول واقعة سقوط شاب من الطابق الخامس، كما انتقلت النيابة لمناظرة الجثة وأمرت بعرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة واستدعاء أسرة المتوفى للاستماع لأقوالهم.

ولقى شاب مصرعه أثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وتم نقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة وتبين من معاينة المتوفى اصابته بنزيف داخلى وكسر فى الجمجمة اودى بحياته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط شاب من أعلى عقار بشارع احمد السيد بمنطقة عين شمس الغربية،  وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شاب من الطابق الخامس وإصابته بإصابات خطيرة وتم نقلة للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته،  وجارى إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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