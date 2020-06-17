اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:31 م
خالد صلاح
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النفط يهبط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية وسط مخاوف من موجة ثانية لكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:59 م
النفط يهبط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية وسط مخاوف من موجة ثانية لكورونا النفط
رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء فيما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأمريكية ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض فيما تهدد موجة ثانية محتملة لجائحة فيروس كورونا بوقف تعافي الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 40.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ما يوازي 1.1 بالمئة إلى 37.95 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط في 2020 إلى 91.7 مليون برميل يوميا وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزة قياسية في مايو.

لكن ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأمريكية أثار حالة من القلق بشأن فائض المعروض وضغط على أسعار النفط مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا ثمانية ملايين عالميا وتسجيل عدد من الولايات الأمريكية زيادة في حالات الإصابة.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى زيادة مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو حزيران إلى 543.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 152 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 4.3 مليون برميل بينما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 919 ألف برميل.


النفط

البترول

الطاقة الدولية

الديزل

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