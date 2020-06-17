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الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:11 م
الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل الملك سلمان
إيمان حنا

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي - وفق صحيفة عكاظ-

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد أصدر اوامر أمس الأول أيضا بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية حسبما جاء بصحيفة عكاظ.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, أن الأوامر الملكية الكريمة تضمنت ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي.

وأكد أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه؛ يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل، وأن الأوامر الملكية الكريمة تأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي، بدعم كريم ومباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.


الملك سلمان

السعودية

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