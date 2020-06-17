اليوم السابع
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المركز الصيني للسيطرة على الأمراض يكشف مكان نقل عدوى كورونا لبكين مجددا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:51 م
المركز الصيني للسيطرة على الأمراض يكشف مكان نقل عدوى كورونا لبكين مجددا عودة تعقيم الشوارع فى بكين
كتب محمد شعلان

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علق وو تسيون يو، كبير الخبراء في المركز الصيني للسيطرة على الامراض، على عودة ظهور فيروس كورونا في الصين قائلا: "إذا حللنا سلالات الفيروس في البيئة وسلالاته عند الشخص المصاب به نجدهما متطابقتين، وإذا قارنا هذه السلالات مع مثيلتها التي كانت تتفشى في بكين والمناطق الأخرى في العالم قبل شهرين نجد أنه من الواضح أنها ليست من السلالات التي تفشت في الصين".

وأوضح وو تسيون يو، في تصريحات لوسائل اعلام صينية، أن السلالات التي كانت موجودة قبل شهرين سواء في ووهان أو هوبي او بكين ليست من السلالات المعدية في الصين الآن، لافتا إلى أنه من الواضح أنها من السلالات المعدية في أوروبا وهي لا تعنى أنها نشأت في الدول الاوروبية لأنها تفشت ايضا في امريكا وروسيا.

كبير خبراء المركز الصيني للسيطرة على الامراض
كبير خبراء المركز الصيني للسيطرة على الامراض

 

وسلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء الضوء على قيام السلطات الصينية بتشديد إجراءات الإغلاق والحظر في العاصمة بكين وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المدارس في محاولة لوقف عودة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالعاصمة.

 

ونقلت الصحيفة (في سياق تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني في هذا الشأن) عن مسئولين صينيين قولهم صباح اليوم بإنه تم اكتشاف 31 حالة اصابة جديدة خلال اخر 24 ساعة ليصل اجمالى عدد الاصابات التى تم اكتشافها فى المدينة خلال الايام الستة الماضية إلى 137 حالة.

 

وأشارت الصحيفة، نقلا عن بيانات رسمية صينية، إلى أن الزيادة في عدد الحالات تباطئت على مدى الأيام الأربعة الماضية ولم تشهد المناطق خارج المدينة ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.

 

وارتبط تفشي الفيروس في بكين بسوق "شينفادي" المترامي الأطراف في غرب المدينة، والذي يورد معظم المنتجات الطازجة بالمدينة. فقد تم إغلاق السوق ومراقبة المجمعات السكنية في نفس المنطقة بعد أوامر بإغلاقها، كما تم إغلاق المدارس في جميع أنحاء العاصمة ومنع سيارات الأجرة من دخول المدينة أو مغادرتها.


بكين

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المركز الصينى للسيطرة على الامراض

كورونا نيوز

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