اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:01 م
خالد صلاح
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المركزى السورى يرفع سعر صرف الدولار للحوالات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:53 ص
المركزى السورى يرفع سعر صرف الدولار للحوالات الدولار الأمريكى
وكالات

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رفع مصرف سوريا المركزى، اليوم الأربعاء، سعر الصرف التفضيلي للدولار من 700 إلى 1256 ليرة سورية للحوالات في المصارف وشركات الصرافة.

وجاء ذلك بحسب نشرة أسعار صرف العملات التي نشرها المركزي السوري اليوم على صفحته في موقع "فيسبوك".

ووفقا للنشرة تم تحديد سعر صرف الدولار للحوالات عند 1256 ليرة سورية، أما اليورو فقد تم تحديد سعر صرفه عند 1413.38 ليرة سورية.

وتتعرض الليرة السورية لضغوطات مع قرب تطبيق عقوبات أمريكية إضافية على دمشق، والمعروفة باسم "قانون قيصر لحماية المدنيين".

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بدمشق.

وفي ظل ذلك تدهورت العملة السورية في السوق السوداء ليتم تداولها أمس في نطاق 2700 - 2850 ليرة للدولار في السوق غير الرسمية (السوداء). 

ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات الأمريكية على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج، وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.

كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك لفنادق وبنوك وشركة "سيريتل" لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لرجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.

يذكر أنه تم تداول العملة السورية عند 47 ليرة مقابل الدولار قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011.


الدولار الأمريكى

الليرة السورية

سوريا

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