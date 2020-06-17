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المتحدث باسم الحكومة البريطانية: بوريس جونسون تعرض لحادث سير

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:07 م
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: بوريس جونسون تعرض لحادث سير بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن المتحدث باسم الحومة البريطانية أكد تعرض رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لحادث سير دون حدوث إصابة.

وفى وقت سابق علق بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التى تخوضها المملكة المتحدة مع استراليا، برسالة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك عدد قليل من دول العالم التى تشترك فى صداقة أقرب من أستراليا والمملكة المتحدة. والآن، بصفتنا دولة تجارية مستقلة لأول مرة منذ عقود ، لدينا الفرصة لتحويل تاريخنا المشترك وصداقتنا إلى اتفاقية تجارة حرة رائدة عالميًا".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أستراليا ونيوزيلندا على وشك البدء فى مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة، فيما قال وزير التجارة الأسترالى إنه "إشارة قوية على دعمنا المتبادل للتجارة الحرة" فى عالم ما بعد القرن التاسع عشر، وأوضح سيمون برمنجهام أن أستراليا "على استعداد لمساعدة المملكة المتحدة فى إيجاد بدايات جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، وبذلك تفتح أبوابًا جديدة للمزارعين والشركات والمستثمرين لدينا".

وأضاف برمنجهام فى بيان صدر يوم الأربعاء "لقد كنا نستعد لهذه الصفقة منذ أن قررت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبى والترحيب بموافقتهم على بدء المفاوضات"، وأوضحت الصحيفة، أن المملكة المتحدة هى سابع أكبر شريك تجارى لأستراليا.

وأكد برمنجهام أن أستراليا والمملكة المتحدة تأملان فى إبرام الصفقة "بأسرع ما يمكن" - ربما بحلول نهاية هذا العام ، على الرغم من أنه اعترف بأن هذا قد يكون إطارًا زمنيًا طموحًا.


بريطانيا

حادث سير

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