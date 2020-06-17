المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يعاود التراجع بجلسة الأربعاء بنسبة 0.27%

كتب هانى الحوتى

عاود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه مرة أخرى بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد صعود قوي أمس الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 424 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 580.848 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1652 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 12447 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة.