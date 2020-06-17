وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، وشركة طيران المصرية، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة اير كايرو، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لشركة طيران المصرية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 1160 من العالقين المصريين في الكويت، الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

