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الكنيست يصادق على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة 45 يوماً جراء كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:45 م
الكنيست يصادق على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة 45 يوماً جراء كورونا الكنيست
كتب- هاشم الفخراني

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صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا، لمدة 45 يوما أخرى.

وذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أن قرار الكنيست جاء بعد الاطلاع على تقرير وزارة الصحة في إسرائيل بشأن الأوضاع حول انتشار فيروس كورونا في إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت أن العدد الإجمالي لعدد وفيات كورونا بلغ 303 وعدد الإصابات بلغ 19,637

وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء، أنه تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ساعات الليلة الفائتة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 303، وتسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19,637.

وأوضحت الوزارة أن من بين عدد الاصابات توجد 37 حالة خطيرة منهم 26 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 40 شخصًا حالتهم متوسطة، و3,798 حالتهم طفيفة، بينما تماثل 15,459 شخصًا للشفاء. مشيرة إلى ان عدد المرضى الحاليين (الفعليين) هو 3,875 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 128 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 2,612 مصابًا للعلاج المنزلي، و428 مريضًا في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

 

 

 

 


إسرائيل

وزارة الصحة

تل ابيب

كورونا

فيروس كورونا

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