الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس رانييرى دي بيزا.. تعرف عليه

وبالتالى وضع نفسه فى خدمة الله وجعله يشعر بالحياة الحقة وبدا رانييرى فى طلب الله بالصلاة وأعمال المحبة ثم قرر التخلى عن حياته العقيمة السابقة

أصبح الأب الروحى لعدد كبير من الرهبان والمؤمنين الذين يطلبون الصلاة والمشورة وكانت تجرى على يديه آيات كثيرة