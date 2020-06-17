موسكو (أ ش أ)

أعرب الكرملين عن قلقه تجاه الحادث، الذى وقع على الحدود الهندية الصينية، وأعرب عن اعتقاده بأن الطرفين يمكنهما اتخاذ إجراءات لتجنب مثل هذه المواقف فى المستقبل، وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، في تصريح صحفى اليوم الأربعاء:"نحن نراقب باهتمام كبير ما يحدث على الحدود الصينية الهندية، وهذه الأنباء مثيرة للقلق ،ونعتقد أن الجانبين قادران على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل حتى يظل الوضع في هذه المنطقة قابلا للتنبؤ ومستقرا وآمنا لشعبي البلدين".