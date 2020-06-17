 

وتابع بيسكوف قائلا:" إن كلا من الصين والهند شريكان وثيقان للغاية لروسيا، وتربطهما معنا علاقات وثيقة جداً، تستند إلى مباديء الاحترام والمنفعة المتبادلة".
يُذكر أن حادثا وقع بين الجيشين الصيني والهندي مساء 15 يونيو الجاري في منطقة وادي جالفان في لاداخ ، حيث أعلن الجيش الصيني عن انتهك الجيش الهندي التزاماته وقام بعبور ما يُطلق عليه "خط السيطرة الفعلية" بشكل غير قانوني وبتوجيه ضربة استفزازية متعمدة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.