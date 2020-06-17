القضاء الإدارى يلغي قرار نقل طلاب بيلا لأداء امتحاناتهم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدرت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، برئاسة المستشار صالح عبد العاطي كشك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين زكريا الشافعي، وحسام الدين اللويزي، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن نقل جميع امتحانات طلاب وطالبات بيلا في مرحلة الثانوية العامة، إلى مدينة كفر الشيخ، وعقدها في مدينة بيلا وتنظيمها بمعرفة الإدارة التعليمية، وذلك في الدعوى رقم 11810 لسنة 20 قضائية.

وقد أقام أولياء أمور 250 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بمدارس إدارة بيلا التعليمية، أقاموا دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم لإلغاء قراره قوبل قرار المحكمة بارتياح شديد لدى أولياء الأمور، بعد حالة القلق التي سيطرت عليهم، عقب صدور نقل امتحانات أبنائهم.

كان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس عام الامتحان، وجه خطابًا رسميًا يوم 15 مارس 2020، إلى الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020، لكافة طلاب وطالبات مدينة بيلا، داخل مدينة كفر الشيخ.

وكشف خطاب نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس عام الامتحان، لوكيلة وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، عن أسباب اتخاذ ذلك القرار، وأنه جاء بناًء على وقوع أحداثًا مؤسفة في أعمال امتحانات الموسم الماضي 2018 - 2018، تمثلت في الاعتداء والضرب المبرح للملاحظين، والمراقبين باللجنة من قبل أولياء أمور الطلاب، ما كان له الأثر البالغ في رفض خطابات الندب لأعمال المراقبة، وكذا تطابق إجابات الطلاب.

يذكر أن مجلس أمناء المحافظة برئاسة الدكتور طارق عمارة ، بحث نقل طلاب بيلا لمدينة كفر الشيخ وتم تحديد نقاط التجمعات الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب لتكون في "بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبو بدوي "، وسيتم تجمع الطلاب من الساعة 7 صباحًا، وتم التواصل مع إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات بديلة في حالة تخلف أحد الأتوبيسات، بالإضافة إلي إخطار غرفة العمليات بوصول الطلاب المنتقلين من مركز بيلا.