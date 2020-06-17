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الغرفة التجارية بكفر الشيخ: تشكيل 10 شعب ووصول ماكينة طباعة الكارنيهات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:00 ص
الغرفة التجارية بكفر الشيخ: تشكيل 10 شعب ووصول ماكينة طباعة الكارنيهات الغرفة التجارية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال المهندس حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الغرفة استلمت ماكينة طباعة الكارنيهات الخاصة بتجار وصناع ومقدمي الخدمات بالغرفة وهو ما يأتي في إطار رؤية مجلس إدارة  الغرفة بأهمية طباعة كارنيهات تعريف تليق بمنتسبي الغرفة وأعضاء الشعب النوعية البالغ عددهم أكثر من 140 ألف تاجر. 

وأضاف عبدالغفار، أن هيئة مكتب الغرفة اعتمدت التصميم الخاص بالكارنية، فالخلفية تحمل شعار الغرفة وعبارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ بيت التاجر، وفي واجهة الكارنية تحمل بيانات التاجر الاسم والنشاط والشعبة والرقم الضريبي والرقم القومي ممهورة بتوقيع رئيس الغرفة ومختومة بخاتم الغرفة.

وقال عبدالغفار، لـ" اليوم السابع"، تم تشكيل 10 شعب وهي "المواد البترولية والتموينية والمخابز والصيادلة والأسماك والمصوغات الذهبية والاقطان ،السياحة، والاقطان والخضار والفاكهة "، وجاري تشكيل 6  آخرين " البطاريات وقطع غيار السيارات والالبان ومنتجاتها، خدمات المحمول".

 

 


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