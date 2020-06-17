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العمل الدولية: كورونا يهدد 55 مليون من عمال المنازل بفقدان العمل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:47 م
العمل الدولية: كورونا يهدد 55 مليون من عمال المنازل بفقدان العمل منظمة العمل الدولية
كتبت - هند المغربي

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حذرت منظمة العمل الدولية اليوم من أن أكثر من 55 مليون عاملة منازل حول العالم معرضات لخطر كبير بفقدان وظائفهم ودخلهم، ويرجع ذلك إلى تداعيات الاغلاق بسبب وباء كوفيد -19 ونقص تغطية الضمان الاجتماعي الفعالة، ووفقاً لتقديرات جديدة لمنظمة العمل الدولية، فإن 37 مليوناً من هؤلاء العمال المنزليين هم من النساء.

 وقالت وكالة الأمم المتحدة إن الوباء أدى إلى تفاقم القضايا الموجودة من قبل لافته إلى 10 % فقط من عاملات المنازل يحصلن على الضمان الاجتماعي وكثير منهن يكسبن ما لا يقل عن 25 % من متوسط ​​الأجور، مما يتركهن دون مدخرات في حالة الطوارئ المالية، وأضافت الوكالة الأممية أنه تأثرت عاملات المنازل بنسبه 76 % بفقدان وظائفهم أو ساعات العمل.

 


الامم المتحدة

العمل الدولية

كورونا

عاملات المنازل

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