اليوم السابع
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العربية للتصنيع توضح إجراءات التعامل مع حالات الإصابة داخل الهيئة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:44 م
العربية للتصنيع توضح إجراءات التعامل مع حالات الإصابة داخل الهيئة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

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صدق الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على عدة إجراءات خاصة  حال اكتشاف حالات اصابات بفيروس كورونا داخل الهيئة، وذلك تماشيا مع الدور الخدمى والتكافلى للهيئة العربية للتصنيع مع أبنائها سواء العاملين أو المعاشات.

وحسب منشور داخلى تم توزيعه على شركات ومصانع الهيئة، فقد تقرر أنه فى حلة شكوى أى من العاملين خلال أوقات العمل من أعراض كورونا، يتم تحويله لمستشفى الهيئة لاجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من الاصابة من عدمه، وفى حالة غير أوقات العمل الرسمى، يتوجه المريض للكشف فى قسم الطوارئ، وفى حالة تأكيد الاصابة يتم التعامل وفق درجات متعددة، منها صرف العلاج المنزلى، أو نقل العامل لأحد مستشفيات العزل على نفقة الهيئة بالكامل.

ويحرص الفريق عبد المنعم التراس، منذ رئاسته الهيئة العربية للتصنيع، على اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، تماشيا مع الظروف الطارئة، فى ظل عمل المصانع بالكامل وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية الموضوعة من الحكومة.


الفريق التراس

العربية للتصنيع

فيروس كورونا

مستشفى الهيئة العربية

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