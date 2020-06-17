العربية: سفن تركية تحتال على مهمة "إيريني" لتهريب السلاح لليبيا

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها، عن مصادر فرنسية، تأكيدها أن سفينة تركية قالت إنها تحمل مواد طبية أفرغت أسلحة ثقيلة بمصراتة.

وأضافت قناة العربية، أن سفن تركية تحتال على مهمة "إيريني" لتهريب السلاح لليبيا.

وفى وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي، أن مهمة الاتحاد الأوروبى المسماه " إيريني" فتشت 101 سفينة على علاقة بحظر السلاح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه عبد اكتشاف ثمانية مقابر جماعية شمال غرب ليبيا، موضحًا فى بيان له أنه أمر مثير للقلق الشديد.

وطالب الاتحاد الأوروبى، بضرورة إجراء تحقيق مستقل فورى للتحقق من هذه النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأكد الاتحاد الأوروبى على جميع أطراف النزاع فى ليبيا بتذكر التزاماتها ، بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما حث الاتحاد الأوروبى الأطراف المتحاربة على وقف القتال على الفور والموافقة على طرائق وقف كامل لإطلاق النار ، فى ظل اللجنة العسكرية المشتركة ، بهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية.