اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:41 م
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العراق تسجل 1554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:20 م
العراق تسجل 1554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 1554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بينما بلغت حالات الوفاء 61 حالة وحالات الشفاء 908 حالات .
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الأربعاء/ - أنه تم فحص 13053 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 403388 نموذجا.
وأوضحت الوزارة، أن مجموع الأصابات بلغت حتي اليوم 24254 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء التام 10770 حالة، والعدد الكلي للراقدين 12711 مريضا، وفي العناية المركزة 159 مريضا، ومجموع الوفيات 773 حالة وفاة في عموم محافظات العراق 


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فيروس كورونا

كورونا

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