اليوم السابع
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العاملون الطبيون فى بوليفيا يطالبون بظروف عمل أفضل لمكافحة كورونا.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:00 ص
العاملون الطبيون فى بوليفيا يطالبون بظروف عمل أفضل لمكافحة كورونا.. صور محتجون فى بوليفيا
وكالات

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تسعى السلطات الصحية في دولة بوليفيا، لمكافحة تفشى فيروس كورونا بين المواطنين، من خلال التشديد على ضورة إتباع الإجراءات الوقائية المعلن عنها بإرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعى.

إرتداء الكمامة للوقاية من كورونا
إرتداء الكمامة للوقاية من كورونا
 
احتجاج العاملون الطبيون للمطالبة بظروف عمل أفضل
احتجاج العاملون الطبيون للمطالبة بظروف عمل أفضل

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لعدد من العاملون الطبيون في لاباز وهم محتجون على قلة الرواتب ومطالبين بظروف أفضل للعمل مما هو متاح، إضافة إلى حرص المواطنين على إرتداء الكمامات.

تفشى كورونا فى بوليفيا
تفشى كورونا فى بوليفيا

 

مدخل أحدى المستشفيات فى لاباز
مدخل أحدى المستشفيات فى لاباز

وكان رئيس المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا سلفادور روميرو قال، إن بلاده ستجري انتخابات عامة بحلول السادس من سبتمبر بعد تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجرائها في مايو بسبب فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينية، وأشار روميرو إلى أن المحكمة توصلت إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية، وستكون الانتخابات بمثابة إعادة للاقتراع الذي أجري في أكتوبر 2019، وأعلن فيه إيفو موراليس، الذي يرأس البلاد منذ 13 عاما، فوزا آخر.

 
جانب من الاحتجاج
جانب من الاحتجاج
مصابون بكورونا فى أحدى المستشفيات
مصابون بكورونا فى أحدى المستشفيات

 


بوليفيا

لاباز

كورونا

فيروس كورونا

اخبار بوليفيا

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