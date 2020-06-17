وأشارت الشركة - في بيانها - إلى أن القمر سيستخدم بشكل أساسي لمسح الأرض، وتخطيط المدن، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وتقديم معلومات عن بناء "الحزام والطريق" .

والخميس الماضى، أطلقت الصين قمرا صناعيا مدنيا من طراز Haiyang-1D لدراسة موارد المحيطات والبحار والإنذار عن الأعاصير البحرية القادمة، حيث أفادت بذلك المؤسسة الصينية لعلم وتكنولوجيا الجو والفضاء.

وبحسب موقع TOI الهندى، جاء فى صفحة المؤسسة على شبكة التواصل الاجتماعى الصينية WeChat أن صاروخ CZ-2C الحامل القمر الصناعى أطلق الساعة 02.31 يوم 11 يونيو بالتوقيت المحلى من مطار تايون الفضائى فى شمال مقاطعة شانشى الصينية .

وأشارت المؤسسة إلى أن القمر الصناعى Haiyang-1D سيستخدم عند تحقيق مختلف المشاريع البيئية والزراعية وكذلك مشاريع النقل، وجاء فى بيان نشرته المؤسسة الصينية أن البلاد قد أطلقت 334 صاروخا من أسرة "تشانغان" (CZ).

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائى وتطلق الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية والاتصال والإنترنت والأرصاد الجوية، فضلا عن تطوير برنامجى الرحلات الفضائية المأهولة ودراسة القمر.