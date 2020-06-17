أطلقت الصين اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض" الاستشعار عن بعد " ، وذلك من مركز "جيوتشوان " لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين، وذكرت الشركة الصينية لتكنولوجيا الفضاء الجوي –في بيان اليوم- أن القمر الصناعي تم إرساله إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 دى" عصر اليوم بتوقيت (بكين ) .
وأشارت الشركة - في بيانها - إلى أن القمر سيستخدم بشكل أساسي لمسح الأرض، وتخطيط المدن، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وتقديم معلومات عن بناء "الحزام والطريق" .
والخميس الماضى، أطلقت الصين قمرا صناعيا مدنيا من طراز Haiyang-1D لدراسة موارد المحيطات والبحار والإنذار عن الأعاصير البحرية القادمة، حيث أفادت بذلك المؤسسة الصينية لعلم وتكنولوجيا الجو والفضاء.
وأشارت المؤسسة إلى أن القمر الصناعى Haiyang-1D سيستخدم عند تحقيق مختلف المشاريع البيئية والزراعية وكذلك مشاريع النقل، وجاء فى بيان نشرته المؤسسة الصينية أن البلاد قد أطلقت 334 صاروخا من أسرة "تشانغان" (CZ).
يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائى وتطلق الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية والاتصال والإنترنت والأرصاد الجوية، فضلا عن تطوير برنامجى الرحلات الفضائية المأهولة ودراسة القمر.
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