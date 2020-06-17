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الصحة: تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة آليات مواجهة كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:49 م
الصحة: تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة آليات مواجهة كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة آليات مواجهة فيروس كورونا، بوجود ممثلين عن مقدمى الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومى على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.

ووجهت الوزيرة، الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، لما يبذلونه من جهد فى خدمة المرضى، كما جددت دعوتها الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة للانضمام للعمل فى العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن برنامج القوافل العلاجية، للمشاركة فى متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.

كما توجهت الوزيرة، بالشكر لكل من محافظى القاهرة والجيزة، لمجهوداتهم فى متابعة العمل على أرض الواقع ومشاركتهم المسئولية فى التصدى للفيروس من خلال المتابعة الدورية بالمستشفيات للتأكد من انضباط سير العمل، وحصول المرضى على أفضل خدمة طبية، مؤكدة أن ما يتم اتخاذه من إجراءات مشددة ومتابعة سير العمل وبذل الجهود على أرض الواقع سيؤدى بدوره إلى السيطرة على الفيروس.

وأشارت الوزيرة، إلى توافر المستلزمات الوقائية والطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى توافر الأدوية بشكل مستمر وكافِ، مؤكدة مراجعة مخزون المستلزمات بشكل دوري، ووجهت الوزيرة كل من الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بالوزارة، بتوفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى إضافى بمستشفيات المحافظة خلال الأسبوع القادم.

وكلفت الوزيرة، الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، بإعداد تقرير بحالات الإصابة بكورونا التى يتم استقبالها بشكل يومى فى مستشفيات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى حالات الوفاة داخل القاهرة الكبرى، وذلك للتأكد من كفاءة سير العمل بداية من استقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى أفضل خدمة طبية وصرف الأدوية وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.


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