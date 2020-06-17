الصحة المغربية: 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8997 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تشمل التحاليل المختبرية، قد بلغ 462739 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.

وأضافت الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 213 حالة، كما تم تسجيل 56 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7993.