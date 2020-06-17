اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا فى محافظة الخليل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:53 م
الصحة الفلسطينية: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا فى محافظة الخليل مى الكيلة وزير الصحة الفلسطينية
رويترز

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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة الخليل بالضفة الغربية، وأضافت فى بيان صحفى، أن الإصابات الجديدة هى لمخالطى مصابين بالفيروس فى مدينة الخليل وبلدة تفوح فى المحافظة.
 
وهذا أعلى معدل يومى للإصابات يتم تسجيله بين الفلسطينيين، منذ تخفيف إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشى كورونا الشهر الماضي.
 
وبتسجيل الحالات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين إلى 718.
 
وحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، يوم الاثنين، المواطنين على الالتزام بشروط السلامة العامة ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات.
 
وقال خلال جولة، فى أحد شوارع مدينة رام الله إنه من خلال "لبس الكمامة وعدم التجمعات نمنع الإصابات واشتغلوا زى ما بدكم لا نريد قطع أرزاق الناس".
 
وتخضع الأراضى الفلسطينية للشهر الرابع على التوالى لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.
 

فلسطين

الصحه الفلسطينيه

كورونا

فيروس كورونا

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