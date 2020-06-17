الصحة العالمية: التعرض للشمس ودرجات الحرارة أعلى من 25 مئوية لم يمنع أو يعالج كورونا

كتب هيثم سلامة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التعرض للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع أو يعالج مرض كورونا كوفيد 19، موضحة أن العديد من البلدان المعروفة بالطقس الحار سجلت أبلغت عن العديد من الحالات.

ونشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، عبر حسابها بموقع تويتر من خلال إنفوجراف، قائلة:"إن تعريض نفسك للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع أو يعالج مرض كوفيد 19.

قد تصاب بكوفيد 19 مهما كان الجو مشمسا أو حارا، فالبلدان ذات الطقس الحار أبلغت عن حالات بكوفيد -19، ولحماية نفسك ، إحرص على تنظيف يديك جيدا مرارا وتكرارا ونجنب لمس عينيك و فمك وأنفك".



المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية

من جانب آخر ، كانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية إن اختبار دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكوين في تجربتها الكبيرة المتعددة العلاجات لمرضى فيروس كورونا قد توقف بعد أن أظهرت نتائج تجارب أخرى عدم فائدة وفقا لتقرير لوكاله "رويترز"



منظمة الصحة العالمية - إنفوجراف-

وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية آنا ماريا هيناو ريستريبو في مؤتمر صحفي "ذراع هيدروكسي كلوروكين لمحاكمة التضامن توقف".

من جانب أخر ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاثنين الماضى ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسى كلوروكين كعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر عن تأييده لاستخدام الدواء فى علاج المرض الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إنه لم يعد ممكنا بناء على ما استجد من أدلة الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسى كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها، فعالة فى علاج المرض التنفسى الذى يسببه الفيروس.