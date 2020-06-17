اليوم السابع
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الصحة العالمية: استخدام ديكساميثازون لحالات كورونا الخطيرة فقط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:01 م
الصحة العالمية: استخدام ديكساميثازون لحالات كورونا الخطيرة فقط ديكساميثازون
كتبت هند عادل

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قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمات الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنه من المهم الاحتفاظ باستخدام ديكساميثازون الستيرويد لعلاج الحالات الخطيرة من فيروس كورونا التي ثبت أن لها فائدة.

كورونا

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" قال مايك رايان في مؤتمر صحفي إنه من المهم للغاية في هذه الحالات أن يتم حجز الدواء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة وحرجة والذين يمكنهم الاستفادة من هذا بوضوح.

أشادت منظمة الصحة العالمية، بنتائج التجارب السريرية الأولية التي أظهرت أن دواء من عائلة الستيرويدات رخيص ومستخدم على نطاق واسع يسمى ديكساميثازون يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة أصحاب الحالات الحرجة لمرض كوفيد-19 ووصفت النتائج بأنها "أنباء عظيمة".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان، "هذا أول علاج يظهر أنه يخفض معدل الوفيات في مرضى كوفيد-19 الذي يحتاجون إلى أكسجين أو لجهاز تنفس صناعي".

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وأضاف "هذا خبر عظيم وأوجه التهنئة لحكومة المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد والكثير من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الانجاز العلمي المنقذ للحياة".

وقالت المنظمة إن الباحثين تبادلوا معها الرؤى الأولية بشأن نتائج التجربة وأضافت "ونحن نتطلع إلى تحليل كامل للبيانات في الأيام القادمة".

وتابعت "ستنسق منظمة الصحة العالمية التحليل التعميمي لزيادة فهمنا العام لهذا العلاج. سيتم تحديث إرشادات منظمة الصحة العالمية السريرية لتعكس كيف ومتى يجب استخدام الدواء للمصابين بمرض كوفيد-19

 

 


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