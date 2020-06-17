اليوم السابع
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الصحة السعودية: دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجى لمرضى كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:57 م
الصحة السعودية: دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجى لمرضى كورونا دواء ديكساميثازون
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو من عائلة الكورتيزون ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19، حيث بدأت في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.
وأشارت الصحة السعودية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إلى "وجود دراسة كبيرة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها بالأمس قد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا كوفيد19 المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%".
وأكدت الوزارة أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19 باستمرار لإضافة أي أدوية لها عائد إيجابي على المرضى، حيث يتابع المختصون في الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة.
إلى ذلك، وصفت منظمة الصحة العالمية العقار بأنه "اختراق علمي"، حيث قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق إن "أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممن يتنفسون بواسطة أنابيب الأكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي".


دواء ديكساميثازون

السعودية

وزارة الصحة السعودية

كورونا

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