اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يؤكد لمجلس السلم والأمن الافريقى الحرص على تنفيذ الوثيقة الدستورية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:08 م
السودان يؤكد لمجلس السلم والأمن الافريقى الحرص على تنفيذ الوثيقة الدستورية مجلس السيادة الانتقالى بالسودان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السودان حرص الحكومة الانتقالية على التنسيق الكامل بين مكوناتها الثلاثة (مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير)، لتنفيذ مضامين الوثيقة الدستورية الحاكمة لفترة الانتقال (التي وقعت في أغسطس الماضي)، والمتمثلة في تحقيق السلام الشامل والمستدام في أنحاء البلاد عبر المفاوضات مع الحركات المسلحة، وتشجيعها للمضي قدما نحو السلام، بحسبانها شريكة في الثورة والتغيير الذي جرى في السودان.
وعقد مجلس السلم والأمن الافريقي اليوم /الأربعاء/، جلسة عن بُعد، خُصصت للوقوف على تطورات الأوضاع في السودان، وترأس السفير الدكتور الصديق عبدالعزيز عبدالله، وكيل وزارة الخارجية السودانية، وفد بلاده في هذا الاجتماع.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، إن السودان ظل في ارتباط وثيق بالاتحاد الأفريقي، وكان شاهداً على الدور التاريخي والمحوري الذي لعبه الاتحاد في جمع أطراف قوى الثورة السودانية، ونجاحه في جعلها تتوافق على الوثيقة الدستورية التي أصبحت مرشدة وهادية لانتقال سلس بوصول السودان لحكم ديمقراطي.
وأعرب عن، ترحيب الحكومة السودانية بقرارات مجلس الأمن الصادرة في ٤ يونيو الجاري، والتي قضت بإنشاء بعثة سياسية في السودان للمساعدة في المرحلة الانتقالية، وكذلك بالتمديد لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور (يوناميد)، حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف أن، حكومة السودان شرعت في إعداد المشروعات والبرامج التي تغطي كافة المجالات الضرورية، ليتم تقديمها لاحقا للبعثة السياسية لتسهيل مهمتها، وتم تشكيل لجنة وطنية عليا كُلفت بمهام التنسيق التام مع هذه البعثة.
وأوضح أنه، على الصعيد الاقتصادي والتنموي، فإن السودان يشكر ويُقدر جهود الاتحاد الأفريقي وكل الجهات الدولية الصديقة من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه، لما تمثله هذه الخطوة من مدخل حقيقي لتمكين كافة الأطراف الدولية والشركاء والأصدقاء من تقديم الدعم للسودان في تجاوز آثار العقوبات الاقتصادية والخروج من الأزمة الاقتصادية ومعالجة الديون الخارجية وفتح آفاق الاستثمار.
وأعرب عن، تطلع السودان لمشاركة الاتحاد الأفريقي بفاعلية في موتمر الشراكة الذي سيعقد في برلين في 25 يونيو الجاري، وأمله في أن يواصل الاتحاد الأفريقي دوره البارز والنشط في إنجاح فعاليات المؤتمر، من خلال حشد الدعم والمساندة وحث المشاركين للتعجيل بالوفاء بتعهداتهم. 
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية، فيما يخص تحقيق السلام الشامل والمستدام، إضافة إلى السعي الحثيث مع أصدقاء السودان والشركاء الدوليين لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكل أشكال العقوبات، التي تمثل المدخل الحقيقي لتجاوز السودان للتحديات الاقتصادية، بما فيها معالجة مشكلات الديون الخارجية.


السودان

مجلس السيادة الانتقالى بالسودان

الحكومة السودانية

مجلس السلم والأمن الإفريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة