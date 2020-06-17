اليوم السابع
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السودان وبيلاروسيا يتفقان على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:39 م
السودان وبيلاروسيا يتفقان على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك
أ ش أ

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اتفق السودان وبيلاروسيا، على التوسع في مجالات التعاون المشترك بين البلدين عبر وضع أسس لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مشاريع الطاقة والتعدين والصناعات المرتبطة بهما وفق مواقيت محددة.
وذكر بيان لوزارة الطاقة والتعدين السودانية، اليوم /الأربعاء/، أن المهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين السوداني، وأندري خودك وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة البيلاروسي، ترأسا اجتماع اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرس.
واتفق الطرفان على خطة لإنفاذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسبل ترقية التعاون الاقتصادي، وشملت الاتفاقيات مجالات رئيسة هى تصنيع وتركيب الآليات وبناء صوامع وقيام مشاريع زراعية وإنتاج الألبان والشتلات والخضروات، باستخدام أحدث التقانات البيلاروسية، والتعدين ومشاريع الكهرباء والطاقات المتجددة بالاشتراك مع الشركات السودانية.
وأكد الوزير البيلاروسي، رغبة بلاده في تطوير التعاون الاقتصادي مع السودان، خاصة وأنه يتمتع بموارد وموقع جغرافي مميز يمكن أن يكون سوقا لأفريقيا.


السودان

عبد الله حمدوك

بيلاروسيا

الحكومة السودانية

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