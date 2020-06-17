اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان: تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:42 ص
السودان: تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل ٣٠٥ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 100 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأحد، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 240 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ 420 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 7740 حالة، بينها 477 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2820 شخصًا.

وشددت الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


السودان

اخبار السودان

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان يُقر سياسات أكثر مرونة فى تصدير الذهب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:32 م

اندبندنت عربية ترصد تحولات السودان.. وتؤكد: أدرك متأخراً خطورة سد النهضة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:38 م

معهد ماساتشوستس: سد النهضة خطر حقيقى على مصر والسودان.. وإثيوبيا أمامها مشكلات فى إدارته

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:52 م

السودان: تسجيل 9 و فيات و 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:16 ص

العربية: القاهرة تطالب باتفاق ملزم مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة برعاية أممية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 اتهامات للغنوشى فى بيان استقالة عضو تنفيذى "النهضة التونسية".. تعرف عليها

5 اتهامات للغنوشى فى بيان استقالة عضو تنفيذى "النهضة التونسية".. تعرف عليها

وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

وزير الكهرباء: قرار تخفيض 10 قروش للصناعى سيطبق كما يجب

وزير الكهرباء: قرار تخفيض 10 قروش للصناعى سيطبق كما يجب

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة