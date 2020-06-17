اليوم السابع
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السكرتير العام المساعد للغربية تتفقد منافذ بيع الكمامات بحى ثانى المحلة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:27 م
السكرتير العام المساعد للغربية تتفقد منافذ بيع الكمامات بحى ثانى المحلة نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد
الغربية عادل ضرة

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تفقدت نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، ومحمد عبدالغنى عيد رئيس حى ثانى المحلة، منافذ بيع الكمامات بنطاق الحى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمتابعة منافذ توزيع الكمامات ومدى مطابقتتها للمواصفات، وأشادت بتوافر الكمامات وبيعها بالمنافذ.

وفى وقت سابق نفذ المسئولين بحى ثان المحلة الكبرى، برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس حى ثان المحلة الكبرى، حملة إزالة بمنطقة منشية البكرى شارع نور الإيمان لرصيف خاص لاحتلال بعض المواطنين الملكية العامة وعمل رصيف أمام المنزل بمساحة كبيرة تعوق حركة المارة بالشارع ما أدى لغضب الكثير من أهالى الشارع.

كان أهالى الشارع قد تقدموا بعدة شكاوى لرئيس الحى بقيام أحد المواطنين باحتلال الشارع ومنع المارة من العبور، على الفور تم تشكيل حملة قادها حسام الصباحى رئيس قسم الإشغالات لإزالة الرصيف بهدف توسعة الطريق.

وأكد رئيس الحى، أنه سيتم إزالة أى جوانب يتم احتلالها وتعليتها بالطريق من قبل بعض المواطنين لتوسعة الطريق حتى يستفيد من التوسعة المارة بالشارع.

 

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السكرتير العام المساعد

رئيس حى ثان المحلة

منافذ بيع الكمامات

حملة نظافة

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