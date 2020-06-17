السعودية تعلن اعتمادها دواء ديكساميثازون ضمن بروتوكول فيروس كورونا العلاجي

كتب إيمان حنا و أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجى لمرضى كوفيد19 ، حيث بدأت فى إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين فى أجنحة المستشفيات وفى العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.وفق صحيفة الرياض.

وأشارت الصحة إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها بالأمس قد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا كوفيد19 المنومين فى العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%.

وأكدت الصحة أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجى لمرضى كوفيد19 بإستمرار لإضافة أى أدوية لها عائد إيجابى على المرضى حيث يتابع المختصون فى الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة.

وأوضحت "الصحة السعودية" خلال بيانها اليومى عن الحالات، أن إجمالى الحالات المصابة ارتفع إلى 141234 حالة، وإجمالى حالات الشفاء من الفيروس 91662، وأن إجمالى حالات الوفاة 1091.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.