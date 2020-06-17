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السجن 15 سنة لعاطل قتل شابا بالسكين فى منيا القمح

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:40 م
السجن 15 سنة لعاطل قتل شابا بالسكين فى منيا القمح محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، عاطل قتل شابا بمدينة منيا القمح على أثر مشاجرة بينهما بالسجن 15 سنة، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية 28953لسنة  2019، المقيدة برقم 2407 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 9 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من مستشفى منيا القمح العام بوصول" عبادة ج ف"  17سنة، جثة هامدة أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر أحدث له قطع بالرئة اليسرى ونزيف دموي غزير

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، عن حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم  " كمال ح م م"  عاطل  مقيم الخرس منيا القمح، تطورت إلى التشابك بالأيدي وانصرف المتهم وبعد فترة عاد وسأل على مكان تواجد المجنى عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

تم القبض على المتهم، وإحالته من قبل المستشار عمرو عبد العاطى، رئيس النيابة الكلية بجنوب بالزقازيق، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى التي قضت بمعاقبته بالسجن 15 سنة.


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