اليوم السابع
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الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:14 م
الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وشنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في 4 محافظات وهي (الدقهلية، بنى سويف، الشرقية، الجيزة) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 91 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 11 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات 

وتم إصدار 3 قرارات إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 10 منشأة بيطرية بمحافظات: الدقهلية – بنى سويف – الشرقية، وتم عمل 5 محاضر (جنح) لبعض المخالفات الأخرى مثل الأدوية منتهية الصالحية بمحافظات بنى سويف – الشرقية، تم إغلاق مخزن لشركة إضافات أعلاف يقوم بالغش التجاري ويحوز أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بمحافظة الجيزة بواسطة شرطة البيئة والمسطحات المائية.

فيما أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.


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