الزراعة توقع برتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة مشروعات تنموية

كتب عز النوبى

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، برتوكول تعاون لتنفيذ بعض المشروعات التنموية المتعلقة بكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والداجنة والثروة السمكية فى محافظات الصعيد من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.

حضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات وزارة الوزارة وهيئة تنمية الصعيد، وعقب التوقيع صرح "القصي" أن برتوكول التعاون يأتى فى اطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل فى العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا.

وأضاف "القصير" أن برتوكول التعاون يهدف أيضا إلى الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة بالوزارة والذي حقق إنجازات كبيرة بإقامة مشروعات تنموية ب 100 قرية فى 9 محافظات بصعيد مصر أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.

وقال اللواء سامى الشناوى إن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامه خدمية تهدف إلى تنمية إقاليم الصعيد والذي يشمل 10 محافظات من الفيوم حتى أسوان ثم الوادى الجديد والبحر الأحمر وتهدف إلى رفع المستوى الخدمى بها لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمقيمين بهذه الأقاليم وإقامة مشروعات تنموية ذات كثافة عالية للإيدى العاملة وهى مُكلفة من قبل الدولة المصرية بإحداث تنمية مستدامة ( إقتصادية/ إجتماعية / بيئية ) في محافظات الصعيد العشرة . ( الفيوم – بنى سويف- المنيا – اسيوط – قنا – سوهاج – الأقصر – اسوان – الوادى الجديد – البحر الاحمر )

من ناحيته قال الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ان الجهاز يعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والاكثر احتياجا . وقام الجهاز بانشاء عدد اربع قرى على ضفاف بحيرة ناصر باسوان تتمتع بكافة البنية التحتية من مدارس ووحدات صحية وجمعيات زراعية ومحطات للطاقة الشمسية ومحطات لتنقية المياه ومبنى اجتماعى للافراح والاجتماعات وقام الجهاز باستصلاح 2250 فدان.

وأضاف " حزين " أنه فى إطار التفعيل المباشر للبرتوكول قام وفد من هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء سامي الشناوي رئيس الهيئة بزيارة محطة غربلة التقاوي التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بمدينة قويسنا محافظة المنوفية

وأكد د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن زيارة وفد هيئة تنمية الصعيد لمحطة غربلة التقاوي بقويسنا تضمنت تفقد خطوط إنتاج التقاوى وثلاجة حفظ الاصناف والسلالات كخطوة أولى لإنشاء محطتي غربلة في سوهاج وشرق العوينات من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة في إطار برتوكول التعاون بين وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد.