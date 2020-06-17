اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ282 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 م
الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ282 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية محصول البصل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة  ارتفاع صادر البصل والثوم لم يقرب من 282 ألف طن منها البصل لـ252 ألف طن، و30 ألف طن ثوم منذ بداية الصادرات وحتى 9 من الشهر الجارى إلى جميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وأعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وأوضح "العطار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى الشحن والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليا، مشير إلى أن إدارة الحجر الزراعى تواصل تكثيف اللجان الفنية فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية التى تمثل الآن عمود الاقتصاد القومى بعد حالة الإنكماش فى القطاع السياحى بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا، بالإضافة إلى انفراج فى عملية التصدير حاليا لبطاطس المائدة للأسواق الأوروبية.

كانت وزارة الزراعة، قد تدخلت لحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير منذ ظهور فيروس كورونا، وتوفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوروبية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية ( مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة ) والعمل على تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانى مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.

وتم إدخال الزراعة فى جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، موضحة أن طارق عامر محافظ البنك المركزى وافق على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التى طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما تم التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشاكل التصدير الزراعى، وذلك باستثناء سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة من قرارات حظر التجوال دعما للتصدير، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانئ فى حالة تقييد التنقل او فرض حظر التجوال.


الصادرات الزراعية

صادرات البصل

صادرات الثوم

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

محافظ مطروح: توفير أتوبيسات لنقل العائدين من ليبيا لمقر إقامتهم ببنى سويف

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

وزير الكهرباء: أصغر قرية فى مصر ستحصل على الخدمة بأعلى جودة قريبا

الصحة: فحص "قرب" الدم بتكنولوجيا الحمص النووى للتأكد من خلوها من الفيروسات

الصحة: فحص "قرب" الدم بتكنولوجيا الحمص النووى للتأكد من خلوها من الفيروسات

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ282 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ282 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة