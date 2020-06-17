الخارجية الصينية تصف الوضع على الحدود مع الهند بالمستقر وتحت السيطرة

كتب محمد عبد العظيم

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الوضع على الحدود مع الهند مستقر وتحت السيطرة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، وكانت شبكة سى إن إن الأمريكية، قد ذكرت أن الصين وجهت اتهامات إلى القوات الهندية بعبور الحدود المتنازع عليها، مساء الاثنين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، فى مؤتمر صحفى دورى، الثلاثاء، إنه "القوات الهندية انتهكت بشكل خطير إجماعنا وعبرت الحدود مرتين للقيام بأنشطة غير قانونية".

وأوضح متحدث الخارجية الصينية أن الجنود الهنود استفزوا وهاجموا أفراداً صينيين، ما أدى إلى مواجهات جسدية خطيرة بين الجانبين، وطالب تشاو ليجيان، السلطات الهندية، بـ"اتباع الإجماع"، وتنظيم قواتها العسكرية في الخطوط الأمامية وعدم عبور الحدود، أو إثارة المشكلات من خلال اتخاذ خطوات من جانب واحد "قد تعقد الأمور".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أنه قبل اشتباكات مساء الاثنين كانت الصين والهند على اتصال وثيق من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وفى 6 يونيو، عقدت قواتنا الحدودية اجتماعا رفيع المستوى وتوصلت إلى توافق مهم حول تخفيف هذا الوضع الحدودى.