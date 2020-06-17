الخارجية الروسية: آلاف السوريين أصبحوا على حافة البقاء بسبب "قانون قيصر"

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن آلاف السوريين البسطاء أصبحوا على حافة البقاء بسبب العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة منذ سنوات.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن واشنطن تدرك تماما أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب السارية منذ عدة سنوات، والتي أضيفت إليها قيود جديدة اليوم (قانون قيصر)، أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية وقفزة في أسعار الوقود والغذاء والضروريات الأساسية".

وأضاف البيان أنه نتيجة كل ذلك، فإن آلاف السوريين البسطاء، وفقا لممثلي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية المتخصصة، أصبحوا حرفيا على حافة البقاء".

يُذكر أن قانون " قيصر" الأمريكي بفرض عقوبات على سوريا والدول والشركات الداعمة لها دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم.

