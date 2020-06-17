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الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:32 م
الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، موقف تسلُّم محصول القمح،، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تسلم نحو 3,5 مليون طن، وهو ما يعد أعلى نسبة تم الوصول إليها، موجها الشكر لجميع الوزارات والجهات المعنية التي أسهمت في تنفيذ ذلك، وعلى رأسها وزارة المالية التي وفرت التمويل اللازم لشراء القمح من المزارعين.
 
وخلال الاجتماع، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، موضحة أنه يتم حالياً كذلك حصر الجهات العاملة في الخدمات الطبية من القطاع الأهلي، حتى يمكن الاستفادة بها في مواجهة الجائحة، وقالت: مستعدون للتعاون مع الوزارة لتوفير أي مستلزمات طبية بالتنسيق مع المجتمع المدني.
 
 
 
 

تسلم القمح

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