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الحكومة: اكتمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة بداية من الأحد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:55 م
الحكومة: اكتمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة بداية من الأحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
 
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس " كورونا"، مؤكداً أن هناك متابعة وتنسيقاً على مدار الساعة لهذا الملف، وكذا الملفات الاقتصادية الأخرى.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات العامة؛ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يتطلب قيام الوزراء بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها فيما يخص وزاراتهم.
 
 
 
واطمأن رئيس الوزراء على اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدءاً من يوم الأحد المقبل، حيث أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اكتمال هذه الإجراءات، موجهاً الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة؛ سعياً لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على  الوجه الأمثل، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.
 
 
 
 

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