اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:41 م
خالد صلاح
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الحشد الشعبى العراقى يضبط معسكرًا متكاملًا لـ"داعش" تحت الأرض بالأنبار

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:36 م
الحشد الشعبى العراقى يضبط معسكرًا متكاملًا لـ"داعش" تحت الأرض بالأنبار داعش - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ضبطت قوات الحشد الشعبي العراقي معسكرًا كبيرًا ومتكاملًا لتنظيم "داعش" الإرهابي تحت الأرض غرب الأنبار بداخله سجن.
وذكر إعلام الحشد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء، أن قوة مشتركة من الحشد الشعبي (أعالي الفرات في القائم – الفوج الأول) والفوج الثاني بالاشتراك مع لواء ٣٢ الفرقة الثامنة نفذت عملية بحث وتفتيش في الصحراء الغربية لمحافظة الأنباز، مبينا أن العملية شملت مناطق " غابة مناخ، وسد مديسيس، ووادي حلكوم، واحواض غاز عكاز، والهدرة والكعرة، ومنطقة العودان، وقاعدة سعد الجوية، وبنيان سحالي، وضايع".
وأضاف أن القوة عثرت على معسكر تحت الأرض تستخدمه "داعش" توجد فيه عدة غرف للنوم والطبخ وكذلك سجن، بالإضافة إلى مواد غذائية مختلفة ومواد احتياطية للعجلات، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء عليها وتدمير المضافات بشكل كامل لكي لا يحاول عناصر داعش استخدامها أو التسلل إليها.


داعش

الحشد الشعبى

العراق

الأنبار

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